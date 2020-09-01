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ترامب: اللقاح الأمريكي يحقق تقدمًا في وقت قياسي

12:21 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
ترامب: اللقاح الأمريكي يحقق تقدمًا في وقت قياسي

دونالد ترامب

وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، باللقاح الأمريكي المحتمل ضد فيروس كورونا.

وقال ترامب، إن العمل على اللقاح الأمريكي يسير بشكل جيد، ويحقق تقدمًا في وقت قياسي.

وأشار إلى تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في الولايات المتحدة، خلال الأيام الأخيرة.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، حاجز الستة ملايين إصابة، وفقًا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في العالم.

كما تم تسجيل أكثر من 183200 وفاة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا، وهو أسوأ عدد للوفيات المؤكدة في أي دولة وواحد من أسوأ أرقام الوفيات مقارنة بعدد السكان.

دونالد ترامب اللقاح الأمريكي فيروس كورونا

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