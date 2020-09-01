رئيسة وزراء النرويج تدافع عن حرية التعبير بعد مسيرة مناهضة للإسلام

ستوكهولم - (د ب أ)

دافعت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج، اليوم الاثنين، عن حرية التعبير في بلادها بعد مسيرة مناهضة للإسلام مطلع الأسبوع حيث تم تمزيق صفحات من القرآن.

ونظمت المسيرة أمس السبت قرب مبنى البرلمان جماعة "أوقفوا الأسلمة النرويجية أو "سيان" وشوهدت عضوة في المجموعة تمزق صفحات من القرآن.

كما تجمعت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المناهضين لهذه التظاهرات.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل كجزء من الجهود الرامية إلى إبعاد الجماعات المتنافسة عن بعضها البعض، لكن أحد المتظاهرين المناهضين تمكن من خرق الطوق وركل المرأة.

وقالت سولبرج لوكالة الأنباء "إن تي بي" إنها كانت "قلقة للغاية من أن حرية التعبير، التي ندافع عنها بقوة في النرويج، قد تكون تمارس بشكل مختلف في بلدان أخرى، أو أنه قد يُنظر إليها بأننا لا نهتم بآراء جماعة "سيان" لأننا نفعل ذلك.

جاءت تصريحات سولبرج بعد يوم من انتقاد تركيا لاحتجاج جماعة سيان.