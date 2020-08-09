إسرائيل تقصف موقعًا لحماس في غزة بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة

غزة - (د ب أ)

شنت طائرة إسرائيلية، غارة مساء اليوم الأحد، على موقع لحركة "حماس" في قطاع غزة بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع على جنوب إسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الغارة استهدفت موقع رصد قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس ما خلف أضرارًا مادية دون وقوع إصابات.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة جاءت "ردًا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية اليوم".

وقبل ذلك هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بأن إسرائيل "لن تقبل بأي خرق لسيادتها وباي مساس بسكان جنوب البلاد" مهددًا بأن "كل من ستسول له نفسه أن يختبر عزيمة إسرائيل سينال عقابا أليما".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن تصريحات جانتس وردت في أعقاب جلسة عقدها مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي افيف كوخافي لتقييم الأوضاع على الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب الإذاعة، فإن حريقين شبا عصر اليوم، في محيط القرية التعاونية بئيري في النقب الغربي المحاذي لقطاع غزة بسبب بالونات حارقة تم إطلاقها من قطاع غزة.