الجيش الصومالي يقتل ثمانية مسلحين بعد تفجير انتحاري مميت

مقديشو - (د ب أ)

أعلنت القوات المسلحة الصومالية، أنها قتلت ثمانية على الأقل من أفراد جماعة الشباب المسلحة، بعد أن نفذت هجوما انتحاريا على نقطة تفتيش.

وقال المسؤول العسكري، أحمد مصلح حسين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الجيش نفذ غارة على مسلحين في قرية شامجار بجنوب البلاد.

وأضاف أن من بين القتلى عضو بارز في الجماعة الإرهابية.

وجاءت تلك العملية كضربة انتقامية بسبب تفجير انتحاري على نقطة تفتيش عسكرية في مقديشو أمس السبت مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بما في ذلك عدد من الجنود.

وأعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إن عددا من أفراد القوات الخاصة قتلوا.