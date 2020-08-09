مقتل 43 شخصًا على الأقل في انهيارات أرضية بالهند

نيودلهي - (أ ف ب)

قضى 43 شخصًا على الأقل في انهيار أرضي كبير جرف عشرات العمال في مزرعة للشاي تقع جنوب غرب الهند، وفق ما ذكرت الشرطة الأحد.

ووقع الانهيار الأرضي في ولاية كيرالا بمقاطعة إيدوكي على بعد 250 كيلومترًا من ثيروفانانثابورام الجمعة، لكن عمليات البحث والإنقاذ تعرقلت بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي أدت الى حصول هذه الكارثة.

وصرح مسؤول في شرطة المنطقة لوكالة فرانس برس أن الحصيلة الأولية لعدد القتلى التي بلغت 26 ارتفعت إلى 29 السبت قبل أن تصل الى 43 الأحد.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن نحو 80 شخصًا كانوا موجودين في المنطقة المتضررة، بينهم كثر في عداد المفقودين.

وشهدت ولاية كيرالا الجمعة الماضية، تحطم طائرة تجارية عند هبوطها خلال عاصفة، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا.

وتعد الأمطار الموسمية ظاهرة حيوية في جنوب آسيا لتزويد الأنهر والأبار الجوفية بالمياه، ولكنها تؤدي ايضا إلى أعداد كبيرة من الوفيات وتخلف دمارا.

وقتل أكثر من 300 شخص في الأسابيع الأخيرة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في بنغلادش ونيبال وكذلك في شرق وشمال شرق الهند.