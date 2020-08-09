روسيا تدفع بطائرة سوخوي لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود
موسكو - (أ ش أ):
أقلعت طائرة "سوخوي-27" من المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية لاعتراض طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأميركية فوق البحر الأسود، حسبما أعلن المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع.
ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بيان للمركز، أن "أنظمة الإدارة الجوية الروسية رصدت هدفا جويا فوق المياه المحايدة بالبحر الأسود تقترب من حدود الدولة الروسية، وتم الإسراع بدفع طائرة سوخوي-27 من المنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراض الهدف".
وتابع المركز إنه تم تعريف الهدف بأنه طائرة البحرية الأمريكية "إي بي-3إي آرييس" للاستطلاع.
وذكر أن الطائرة ابتعدت عن الحدود الروسية فيما عادت الطائرة الروسية بأمان لمهبطها.
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