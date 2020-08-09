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الصليب الأحمر اللبناني: ١١ فريقًا طبيًا يعمل على نقل المصابين في اشتباكات بيروت

07:47 م الأحد 09 أغسطس 2020
الصليب الأحمر اللبناني: ١١ فريقًا طبيًا يعمل على نقل المصابين في اشتباكات بيروت

الصليب الأحمر اللبناني

وكالات

قال الصليب الأحمر اللبناني، إن نحو ١١ فريقًا طبيًا يعملون على نقل المصابين خلال الاشتباكات المندلعة بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني، حسبما ذكرت "العربية".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، بأن مواجهات عنيفة تدور بين القوى الأمنية ومتظاهرين في محيط مجلس النواب.

وأضافت أن عددا من الشبان قاموا بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية، التي ردت بدورها بإلقاء قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم.

وتشهد العاصمة اللبنانية مظاهرات احتجاجًا على انفجار مرفأ بيروت وما يصفه المتظاهرون بـ "فساد السلطة".

كان الانفجار قد خلف 158 قتيلاً ونحو 6000 مصاب ودمارًا هائلاً في المرفأ وأضرارًا بعدد كبير من المباني مما أدى إلى تشريد قرابة 300 ألف شخص

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