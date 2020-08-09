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الأمم المتحدة: لبنان بحاجة لمساعدات طارئة بقيمة 117 مليون دولار

07:06 م الأحد 09 أغسطس 2020
الأمم المتحدة: لبنان بحاجة لمساعدات طارئة بقيمة 117 مليون دولار

اثار انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت

باريس - (د ب أ)

ذكرت الأمم المتحدة، أن تقديراتها ترجح أن لبنان بحاجة إلى نحو 9ر116 مليون دولار، في شكل مساعدات دولية طارئة، في أعقاب الانفجار الكارثي الذي شهدته العاصمة بيروت الأسبوع الماضي.
وتم تضمين هذه التقديرات، التي تشمل مساعدات مطلوبة بشكل عاجل للرعاية الطبية، وأغذية وإقامة في حالات الطوارئ، في وثيقة للأمم المتحدة نشرها قصر الإليزيه اليوم الأحد عقب مؤتمر دولي للمانحين من أجل لبنان المنكوب بالأزمات.
ولم يتضح على الفور قدر المبلغ الذي تم التعهد به خلال مؤتمر عبر الفيديو، حيث من المتوقع الإعلان عن رقم في وقت لاحق اليوم، حسبما ذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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