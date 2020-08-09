مؤتمر المانحين: لبنان بحاجة لمساعدة عاجلة والمجتمع الدولي لن يخذله



وكالات

أصدر مؤتمر المانحين للبنان، البيان الختامي مساء اليوم الأحد، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على مساعدة لبنان لتجاوز الأزمة.

وقال البيان الختامي، إن لبنان بحاجة إلى مساعدة طبية وصحية وغذائية، وأن المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان لن يخذلوا الشعب اللبناني.

وتابع البيان، أن هناك حاجة فورية بتحقيق محايد وموثوق ومستقل في انفجار بيروت.

وأكد ‏البيان الختامي لمؤتمر المانحين، أنه تم الاتفاق على حشد موارد مهمة لتلبية احتياجات الشعب اللبناني.

وأكد البيان الختامي لـ"مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني"، أن "انفجار بيروت الذي ضرب المدينة في قلبها بمثابة صدمة للشعب اللبناني بأسره ولأصدقائه وشركائه في الخارج وقد وقف المشاركون في المؤتمر اليوم وقفة تضامنية مع لبنان كما اعربوا عن تعازيهم القلبية لسكان بيروت".

وذكر أن "المشاركين بالمؤتمر أشادوا بالشجاعة الملفتة التي أظهرها أ ل المستجيبين والأطقم الطبية وفرق البحث والإتقاذ وجميع اللبنانيين والفرق الدولية المرسلة لمساعدة الضحايا وتقديم جهود طارئة بما في ذلك الصليب الاحمر والدفاع المدني اللبناني".

ولفت إلى أن "المجتمع الدولي وأقرب اصدقاء لبنان وشركائه لن يخذلوا الشعب اللبناني". كما توافق المشاركون على أن تكون مساعداتهم سريعة وكافية ومتناسبة مع احتياجات الشعب اللبناني ومنسقة جيدا تحت قيادة الأمم المتحدة وةن تُسلَّم مباشرة للشعب اللبناني بأعلى درجات الفعالية والشفافية.

وأوضح البيان أنه "بناء على طلب لبنان المساعدة من أجل تحقيق محايد وموثوق ومستقل في انفجار الرابع من أغسطس تشكّل حاجة فورية وهي متوفّرة".

وأشار البيان الختامي، إلى أنه "وفقاً لتقييم الامم المتحدة هناك حاجات واضحة بصورة خاصة في القطاع الطبي والصحي في المجال التربوي في القطاع الغذائي وعلى صعيد اعادة التأهيل وهذه المحاور سوف تحظى بالأولوية ضمن برامج المساعدات الدولية الطارئة".

وشارك في المؤتمر الذي عقد في باريس لمساعدة بيروت والشعب اللبناني 36 دولة ومؤسسة دولية.