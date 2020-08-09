رابطة الشئون الأفريقية والعربية بـ" الصحفيين" تطالب بتحرك عاجل لاحتواء أزمة لبنان

كتب- مصراوي:

دعت رابطة الشئون الأفريقية والعربية بنقابة الصحفيين، جميع الأطراف في لبنان إلى التحرك لمعالجة الوضع الراهن في إطارمن الشرعية الدستورية والتحلي بضبط النفس حفاظا على السلام الاجتماعي للشعب اللبناني الشقيق وتجنب العنف للعبورمن هذه المحنة القاسية على قلب كل عربي.

وأكدت الرابطة، في بيان، اليوم الأحد، أن إرادة الشعب اللبناني ستنتصر لا محالة، وأن سرعة الاستجابة من جانب النظام اللبناني إلى تطلعات الشعب وكسب ثقتهم بتنفيذ إصلاحات جادة وتعديلات لوقف التدهور الاقتصادي والمعيشي ووضع البلد على طريق التنمية المستدامة والنمو، هو السبيل الأمثل نحو الاستقرار والحفاظ على وحدة لبنان وشعبه.

وطالبت الرابطة، الدول العربية وأصدقاء لبنان بتحرك عاجل والوقوف بجانبه في هذه المحنة الإنسانية الكبيرة، مبينة أن التضامن والتعاون المشترك كان ولا يزال الضمانة الوحيدة لتحصين كافة أرجاء الوطن العربي من كل المخاطر المحدقة به.

وأوضح الكاتب الصحفي أشرف بدر، رئيس الرابطة، أن الشعب اللبناني اليوم أكثر تصميما وعزما على التصدي للمؤامرات وإحباط مخططات أصحابها وأهدافهم الخبيثة، وإلحاق الهزيمة بهم وتخليص الوطن منهم، بوحدتهم الداخلية وبإرادتهم في حماية أمن البلد واستقراره.

وناشد أشرف بدر، جميع الفرقاء اللبنانيين بتغليب مصلحة الوطن على المصالح والنزاعات الشخصية والعمل نحو التهدئة والامتناع عن التصعيد أو التحريض سواء إعلاميا أو سياسيا لتفويت الفرصة على المتربصين بلبنان الشقيق.