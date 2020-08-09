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إيران: التقارير التفصيلية حول تحطم الطائرة الأوكرانية ستعلن قريبا

04:06 م الأحد 09 أغسطس 2020
إيران: التقارير التفصيلية حول تحطم الطائرة الأوكرانية ستعلن قريبا

محمد إسلامي

طهران - (د ب أ):

أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني محمد إسلامي، اليوم الأحد، أن إيران تواصل التحقيقات حول حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية، مضيفا أن التقارير التفصيلية حول تحطم الطائرة ستعلن قريبا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إنه "يتم مقارنة المعلومات المتوفرة عند لجنة التحقيق بمنظمة الطيران الإيرانية بالمشاهد العينية وبيانات الصندوق الأسود، وتقرر على إثر ذلك الإعلان عن المحصلة النهائية عقب المباحثات بين الجانبين الإيراني والأوكراني في هذا الخصوص".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه أسقط الطائرة بطريق الخطأ في يناير الماضي عندما اشتبهت الدفاعات الجوية الإيرانية أنها صاروخ كروز. ووقع الحادث في نفس الليلة التي قصفت فيها إيران قاعدتين عسكريتين توجد بهما قوات أمريكية في العراق، ردا على اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وتسبب الحادث في مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.

محمد إسلامي طهران وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني إيران تحطم الطائرة الأوكرانية

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