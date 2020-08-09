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العراق: اعتصام مفتوح لخريجي الجامعات للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم

03:25 م الأحد 09 أغسطس 2020
العراق: اعتصام مفتوح لخريجي الجامعات للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم

اعتصام مفتوح لخريجي الجامعات للمطالبة بتوفير فرص ع

بغداد- (بي بي سي):

نظم العشرات من حملة الشهادات العليا اعتصاما مفتوحا عند احد مداخل المنطقة الخضراء في حي الصالحية وسط العاصمة العراقية بغداد.

ويطالب المعتصمون الحكومة بتوفير فرص عمل لهم.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى الاربعاء الماضي بعدد من خريجي الكليات والمعاهد المطالبين بفرص عمل الذين نظمو اعتصاما عند الجسر المعلق القريب من احد مداخل المنطقة الخضراء , واستمع لمطالبهم ، كما أمر في اليوم التالي بتعيين 400 منهم.

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العراق توفير فرص عمل بغداد

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