معلمة لغة إنجليزية تتحدى رئيس بيلاروسيا في الاقتراع الرئاسي

مينسك- (بي بي سي):

يدلى الناخبون في بيلاروسيا بأصواتهم في انتخابات يواجه فيها الرئيس المنتهية ولايته ألكسندر لوكاشينكو، سفيتلانا تيخانوسكايا وهى معلمة لغة إنجليزية مغمورة.

وتشير التوقعات بفوز لوكاشينكو بفترة رئاسة سادسة على التوالي، منذ توليه الحكم لاول مرة عام 1994.

ورغم ذلك تعد هذه الانتخابات أكبر تحد خلال سنوات أمام لوكاشينكو، إذ يواجه احتجاجات إزاء تعامله مع تفشي فيروس كورونا وتراجع الاقتصاد، كذلك ارتكاب " انتهاكات " تتعلق بحقوق الإنسان، حيث تقول جماعات حقوقية إن السلطات احتجزت أكثر من 1300 شخص.

وظهرت تيخانوسكايا فجأة على الساحة السياسية بعد سجن زوجها المدون المعارض الذي كان ينوي الترشح، وحثت مؤيديها على مراقبة مراكز الاقتراع.

وقالت يوم السبت ”نحن أغلبية ولا نريد دماء في الشوارع“.

ويقول لوكاشينكو، إن المحتجين المعارضين يتعاونون مع داعمين أجانب وعلى رأسهم الجارة روسيا.