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ماكرون يطالب بشركاء دوليين لتقديم مساعدات طوارئ إلى لبنان

03:05 م الأحد 09 أغسطس 2020
ماكرون يطالب بشركاء دوليين لتقديم مساعدات طوارئ إلى لبنان

إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ):

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوافر شركاء دوليين لتقديم مساعدات طوارئ كبيرة إلى لبنان.

وفي مستهل مؤتمر دولي للمانحين عبر دائرة الفيديو، قال ماكرون اليوم الأحد إن بيروت أُصِيْبَتْ في القلب جراء الانفجار الذي وقع في مرفأها قبل خمسة أيام.

وحسب تصريحات قصر الإليزيه، فإن المؤتمر يشارك فيه ممثلون عن 36 دولة ومنظمة على الأقل، من بينهم أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد وجه ماكرون التحية إلى ترامب بشكل شخصي في المؤتمر الافتراضي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة.

ويمثل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بلاده في هذا المؤتمر، حسب البيانات الصادرة عن الجانب الفرنسي.

وقال ماكرون إن المهم هو تقديم مساعدات طبية ومواد غذائية وإعادة إعمار سريعة للمدارس والمستشفيات، مشيرا إلى أن " العديد من المدارس قد دُمِّرَتْ"، بحسب تسجيل بثته محطة (بي إف إم تي في).

يشار إلى أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي أسفر عن مقتل وإصابة عدد هائل من الأشخاص.

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