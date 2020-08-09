ماكرون يفتتح مؤتمر المانحين: سنواجه تداعيات كارثة بيروت مع اللبنانيين

وكالات:

افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمر المانحين لدعم لبنان، الأحد، بالتشديد على الدعم الدولي للشعب اللبناني في مواجهة تداعيات كارثة مرفأ بيروت.

وقال ماكرون في مُستهل المؤتمر المُنعقد عبر الفيديوكونفرانس، إن دور المجتمع الدولي "أن يكون في صف الشعب اللبناني"، حسبما أوردت قناة "سكاي نيوز عربية".

ودعا الرئيس الفرنسي، السلطات اللبنانية الاستجابة لمطالب الشعب الذي يعبر عن مطالبه بطريقة مشروعة في الشوارع، مُشيرًا إلى ضرورة إيصال المُساعدات إلى لبنان بأسرع وقت ممكن.

ونوّه ماكرون بضروة العمل على حل سياسي واقتصادي للأزمة التي تعصف بلبنان. وقال إن الرئيس ميشال عون "يعرف أن هناك حاجة ماسة لمكافحة الفساد".

وكان ماكرون أول رئيس دولة أجنبية يزور لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وعد في العاصمة اللبنانية الخميس بتقديم مساعدة سريعة وكبيرة من الأسرة الدولية.

وأدى الانفجار الهائل الذي وقع الثلاثاء في مستودع في مرفأ العاصمة اللبنانية إلى سقوط 158 قتيلا على الأقل وستة آلاف جريح وعشرات المفقودين، إلى جانب تشريد مئات الآلاف من الأشخاص.

ووفق الإليزيه، فإن "الهدف من المؤتمر هو التمكن من تأمين الاحتياجات العاجلة للبنان، بشروط تسمح بأن تذهب المساعدة إلى السكان مباشرة"، موضحا أن الأولويات هي "تدعيم المباني المتضررة والمساعدة الطبية العاجلة والمساعدة الغذائية وترميم مستشفيات ومدارس".

وتابع أن "النهج هو ذلك الذي تستخدمه المنظمات الدولية، من الضروري عدم منح الحكومة اللبنانية شيكا على بياض".

ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس السبت، أي تحقيق دولي في الانفجار المدمر مؤكدا أنه قد يكون نجم عن إهمال أو صاروخ. واعتبر أنه "تضييع للوقت".

لكن باريس ترى أن "هناك ما يكفي من العناصر الموضوعية للتفكير بأنه انفجار عرضي".

وبينما يعمل رجال الإنقاذ في العاصمة اللبنانية للعثور على ناجين محتملين، يتواصل تدفق المساعدات الدولية.