الموافقة على إطلاق سراح 400 من مسلحى طالبان في أفغانستان
كابول- (بي بي سي):
وافق مجلس الحكماء- أو اللويا جيرجا - في أفغانستان على إطلاق سراح 400 سجين من مسلحي طالبان، على أمل أن تحقق هذه الخطوة تقدمًا في محادثات السلام.
وكانت الحكومة قد امتثلت بالفعل لمطالب طالبان بالإفراج عن عدة آلاف من السجناء، لكن هؤلاء الأربعمائة تم الابقاء عليهم ووصفتهم الحكومة بأنهم "مجرمون خطيرون" ، مما جعلهم حجر عثرة في طريق المفاوضات.
ويُتهم معظم هؤلاء بارتكاب جرائم مثل القتل والاختطاف وتهريب المخدرات.
ووقعت طالبان والولايات المتحدة اتفاقية تاريخية في فبراير لتسهيل انسحاب القوات الأمريكية من افغانستان وتمهيد الطريق لمحادثات بين الأفغان.
وكان إطلاق سراح السجناء جزءًا أساسيًا من هذا الاتفاق.
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