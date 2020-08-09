بالصور- وصول رابع طائرة مساعدات سعودية إلى بيروت

وكالات:

وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الأحد، رابع طائرة مساعدات سعودية لإغاثة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

وتأتي الطائرة الرابعة تأتي ضمن الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتحمل الطائرة التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مساعدات عاجلة تزن 90 طنا تشتمل على الأدوية، وأجهزة علاج الحروق، والمحاليل الطبية والكمامات، والقفازات والمعقمات، والخيوط الجراحية.

كما تشمل المساعدات السلال الغذائية والدقيق والتمور، والمواد الإيوائية مثل الخيم والبطانيات والفرش، والأواني.

وبذلك يصل إجمالي ما تم إيصاله من مواد وأجهزة طبية متنوعة ومواد غذائية ومستلزمات إيوائية، عبر الجسر الجوي السعودي منذ انطلاقه حتى الأحد، 290 طنا تم نقلها عبر 4طائرات.

وتم تأمين تلك المساعدات بناء على دراسة الاحتياجات الإنسانية الضرورية الناتجة جراء انفجار مرفأ بيروت، بالتنسيق مع السفارة السعودية في بيروت، وفرع المركز بلبنان.

وتأتي المساعدات امتدادا للجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية للتضامن مع الشعب اللبناني وإغاثة المتضررين في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة، وفق "واس".

يأتي ذلك على وقع انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي وقع الثلاثاء الماضي، وأسفر عن وقوع 158 قتيلًا وأكثر من 6 آلاف جريح، فبما لا يزال العشرات في عِداد المفقودين.