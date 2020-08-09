أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

الرئيس اللبناني: الهدف من المطالبة بتحقيق دولي في انفجار بيروت تضييع الوقت

01:01 م الأحد 09 أغسطس 2020
الرئيس اللبناني: الهدف من المطالبة بتحقيق دولي في انفجار بيروت تضييع الوقت

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت - أ ش أ

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري يوم الثلاثاء الماضي وتسبب في تدمير العاصمة بيروت، الهدف منها تضييع الوقت.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية صدر اليوم الأحد إن عون أكد أن هذا المطلب من شأنه تضييع الوقت، وأنه يتعين في هذا الوقت على جهات التحقيق الوطنية المسارعة في كشف ملابسات الواقعة وتطبيق العدالة الناجزة.

وأضاف: "لا يعود للحكم أي معنى إذا طال صدوره والقضاء يجب أن يكون سريعا، لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة ، بل يجب أن تكون فورية ومن دون تسرع ليتم التأكد من هو مجرم ومن هو بريء".

هذا المحتوى من

ميشال عون انفجار بيروت انفجار لبنان ميناء بيروت

الخبر التالى:

الرئاسة اللبنانية: إجراء تحقيق دولي في مرفأ بيروت "تضييع للوقت"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95314

    عدد المصابين

  • 51672

    عدد المتعافين

  • 4992

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19408265

    عدد المصابين

  • 12457560

    عدد المتعافين

  • 720465

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تُحذر من زيادة إصابات كورونا مجددا.. وتوجه رسالة لـ 3 فئات