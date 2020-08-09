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الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف مدفعية على أطراف قطاع غزة دون إصابات

12:19 م الأحد 09 أغسطس 2020
الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف مدفعية على أطراف قطاع غزة دون إصابات

الجيش الإسرائيلي

غزة - (د ب أ):

أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق، اليوم الأحد، عدة قذائف مدفعية على أطراف شرق قطاع غزة من دون إصابات.

وذكرت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية، أن إطلاق القذائف استهدف أراض زراعية وموقع رصد يتبع للجماعات المسلحة في قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية.

من جهتها ، قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي يتعمد إطلاق النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين الفلسطينيين في منازلهم ومزارعهم شرق قطاع غزة.

وحذرت الحركة، في بيان لها، من أن "استمرار هذا الإرهاب سيؤدي إلى رد فعل فلسطيني، وعلى الاحتلال تحمل نتيجة أي أذى يلحق بالمواطنين والمزارعين نتيجة هذا التصعيد العدواني".

في المقابل ، قال الجيش الإسرائيلي إن صوت إطلاق نار سُمع باتجاه أعمال إسرائيلية على السياج الأمني جنوب قطاع غزة حيث تم تعليق الأعمال على السياج وإطلاق قذائف هاون لخلق ستار دخاني في المنطقة.

وأضاف أنه بعد ذلك تم إطلاق نار من القطاع نحو قوة عسكرية إسرائيلية هرعت إلى المنطقة دون وقوع إصابات.

وشهد قطاع غزة ، خلال الأيام الأخيرة ، استئناف إطلاق بالونات حارقة باتجاه الحقول الإسرائيلية المحاذية بعد توقف استمر لعدة أشهر أعقبه شن إسرائيل غارة على موقع تدريب يتبع لحركة حماس دون إصابات.

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