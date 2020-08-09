لبنان: بطريرك الموارنة يدعو لاستقالة الحكومة "إن لم تستطع التغيير"

وكالات:

دعا رأس الكنيسة المارونية بلبنان البطريرك بشارة بطرس الراعي، الأحد، إلى استقالة الحكومة إن لم تستطع تغيير "طريقة حكمها... وباتت عاجزة عن النهوض بالبلاد" ومساعدتها على التعافي من الانفجار الهائل الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالضمد استقالتها من الحكومة، في مؤتمر صحفي مُقتضب، استجابة للإرادة الشعبية.

جاء ذلك بعد ساعات من احتجاجات شعبية مُنددة برد فعل الحكومة إزاء انفجار بيروت.

وخلّف الانفجار الضخم الذي وقع بمرفأ بيروت الأسبوع الماضي، 158 قتيلًا وأكثر من 6 آلاف جريح، فيما لا يزال أكثر من 60 شخصًا في عِداد المفقودين.

وأوقفت السلطات، التي تعهّدت بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار وعن تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات من دون اجراءات حماية، أكثر من 20 شخصًا على ذمّة التحقيق بينهم مسؤولون في المرفأ والجمارك ومهندسون.