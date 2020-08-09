النائب نعمة افرام يعلن استقالته من البرلمان اللبناني
(وكالات):
أعلن النائب نعمة افرام اليوم الأحد، استقالته من البرلمان اللبناني، وهو سادس نائب يعلن استقالته منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت.
واستقال 5 نواب من البرلمان حتى الآن، هم عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة، نواب كتلة حزب "الكتائب" سامي الجميل، نديم الجميل والياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".
وأعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، اليوم الأحد استقالتها من الحكومة، وقالت في بيان: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة".
وكان رئيس الحكومة قال أمس في كلمة متزامنة مع احتجاجات شعبية، إنه سيطرح الاثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشددا على أنه لا يمكن أن يخرج لبنان من أزمته البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة.
وقال: "أنا مستعد لتحمل المسؤولية لشهرين كي يتفقوا على حل الأزمة".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95314
عدد المصابين
-
51672
عدد المتعافين
-
4992
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
19408265
عدد المصابين
-
12457560
عدد المتعافين
-
720465
عدد الوفيات
إعلان