أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

النائب نعمة افرام يعلن استقالته من البرلمان اللبناني

11:32 ص الأحد 09 أغسطس 2020
النائب نعمة افرام يعلن استقالته من البرلمان اللبناني

النائب نعمة افرام

(وكالات):

أعلن النائب نعمة افرام اليوم الأحد، استقالته من البرلمان اللبناني، وهو سادس نائب يعلن استقالته منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت.

واستقال 5 نواب من البرلمان حتى الآن، هم عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة، نواب كتلة حزب "الكتائب" سامي الجميل، نديم الجميل والياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، اليوم الأحد استقالتها من الحكومة، وقالت في بيان: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة".

وكان رئيس الحكومة قال أمس في كلمة متزامنة مع احتجاجات شعبية، إنه سيطرح الاثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشددا على أنه لا يمكن أن يخرج لبنان من أزمته البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة.

وقال: "أنا مستعد لتحمل المسؤولية لشهرين كي يتفقوا على حل الأزمة".

نعمة افرام البرلمان اللبناني انفجار بيروت انفجار لبنان

الخبر التالى:

المؤسسة الليبية للنفط تحذر من كارثة أكبر من انفجار بيروت بليبيا (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95314

    عدد المصابين

  • 51672

    عدد المتعافين

  • 4992

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19408265

    عدد المصابين

  • 12457560

    عدد المتعافين

  • 720465

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصرع 8 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي