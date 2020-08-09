استجواب مسؤولي الأجهزة الأمنية اللبنانية في مرفأ بيروت غدًا
بيروت- (د ب أ):
تتابع الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني استجواب مسؤولي الأجهزة الأمنية في مرفأ بيروت، في إطار التحقيقات حول انفجار المرفأ، باشراف النيابة العامة التمييزية وبتكليف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، الأحد، أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري يستأنف غدا الإثنين جلسات الإستماع الى رؤساء الأجهزة الأمنية تباعا، للإطلاع على المعلومات التقنية المتوافرة لديهم حول ملابسات الإنفجار.
وكان انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، ما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.
وأسفر الانفجار عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6 آلاف جريح ،حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة اللبنانية .
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