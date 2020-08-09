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قد يستمر لعام.. روحاني: علينا التعايش مع "كوفيد 19"

10:22 ص الأحد 09 أغسطس 2020
قد يستمر لعام.. روحاني: علينا التعايش مع "كوفيد 19"

الرئيس الإيراني حسن روحاني

طهران- (د ب أ):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، إنه يتعين التعايش مع فيروس كورونا وسط توقعات باستمرار الفيروس لفترة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية قوله خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: "قد يستمر هذا الوضع لستة أشهر أو لمدة عام ويجب أن نستعد لذلك".

ودافع عن السماح بالفعاليات الدينية الشيعية المقررة خلال الفترة القادمة: "لا يمكن تعطيل الفعاليات الثقافية والاقتصادية في شهر محرم الحرام ... يجب أن نركز على الوضع النفسي للناس ... ولابد من إيجاد الحلول الوسطية".

وسجلت إيران إجمالا نحو 325 ألف إصابة بكورونا وأكثر من 18 ألف حالة وفاة.

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف أيار/مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقا.

ويقول مسؤولو الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق أدت إلى توقف المواطنين عن أخذ المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات.

حسن روحاني التعايش مع كورونا إيران فيروس كورونا

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