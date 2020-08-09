بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا
مينسك- أ ش أ:
فتحت مراكز الاقتراع في روسيا البيضاء أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها الرئيس "ألكسندر لوكاشينكو" والمرشحة سفيتلانا تيخانوسكايا الحديثة العهد على الساحة السياسية.
وذكر راديو "فرنسا الدولي"، الأحد، أن "لوكاشينكو" (65 سنة ) يقود بيلاروس منذ عام 1994 هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95314
عدد المصابين
-
51672
عدد المتعافين
-
4992
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
19408265
عدد المصابين
-
12457560
عدد المتعافين
-
720465
عدد الوفيات
إعلان