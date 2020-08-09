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بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا

09:53 ص الأحد 09 أغسطس 2020
بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا

بيلاروسيا

مينسك- أ ش أ:

فتحت مراكز الاقتراع في روسيا البيضاء أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها الرئيس "ألكسندر لوكاشينكو" والمرشحة سفيتلانا تيخانوسكايا الحديثة العهد على الساحة السياسية.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، الأحد، أن "لوكاشينكو" (65 سنة ) يقود بيلاروس منذ عام 1994 هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

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