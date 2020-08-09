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أفغانستان: مقتل 7 من رجال الشرطة في انفجار سيارة مفخخة بمدينة "غازني"

08:28 ص الأحد 09 أغسطس 2020
أفغانستان: مقتل 7 من رجال الشرطة في انفجار سيارة مفخخة بمدينة "غازني"

مقتل 7 من رجال الشرطة في انفجار سيارة مفخخة

كابول - (أ ش أ):
أفاد مصدر أمني أفغاني اليوم الأحد بمقتل سبعة من رجال الشرطة وإصابة 15 آخرين، جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة "غازني" منذ ساعات.
وقال المصدر - وفقا لقناة (طلوع) الأفغانية - إنه تم نقل المصابين إلى العاصمة كابول بطائرة مروحية لتقلي العلاج اللازم، مشيرا إلى أن ثلاثة منهم في حالة حرجة.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان إن المهاجمين حاولوا اقتحام مجمع لقوات الأمن في أعقاب الانفجار ، وتم قتلهم جميعا.
ولم تعلن أية جماعة أو جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

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سيارة مفخخة تفجير سيارة غازني أفغانستان

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