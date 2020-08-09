الهند تسجل 64 ألفاً و399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2153011، وذلك عقب تسجيل 64 ألفا و399 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 43 ألفا و379 حالة، وذلك عقب تسجيل 861 حالة وفاة جديدة.

وتشير البيانات الحكومية إلى أن هذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الهند أكثر من 60 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.