أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

الهند تسجل 64 ألفاً و399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

08:18 ص الأحد 09 أغسطس 2020
الهند تسجل 64 ألفاً و399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

الهند تسجل 64 ألفاً و399 حالة إصابة جديدة

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2153011، وذلك عقب تسجيل 64 ألفا و399 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 43 ألفا و379 حالة، وذلك عقب تسجيل 861 حالة وفاة جديدة.

وتشير البيانات الحكومية إلى أن هذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الهند أكثر من 60 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

الهند فيروس كورونا إصابات كورونا

الخبر التالى:

أفغانستان: مقتل 7 من رجال الشرطة في انفجار سيارة مفخخة بمدينة "غازني"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95314

    عدد المصابين

  • 51672

    عدد المتعافين

  • 4992

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19408265

    عدد المصابين

  • 12457560

    عدد المتعافين

  • 720465

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان