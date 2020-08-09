البرازيل تتجاوز 100 ألف وفاة بسبب كوفيد-19
ريو دي جانيرو - (د ب أ):
تجاوزت البرازيل 100 ألف حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليل السبت، وذلك بعد خمسة أشهر من تسجيل أول حالة إصابة.
وأعلنت الدولة البالغ عدد سكانها 210 مليون نسمة عن أكثر من ألف حالة وفاة في المتوسط يوميا بسبب الجائحة منذ أواخر مايو وسجلت 905 حالات خلال آخر 24 ساعة.
وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل ما مجموعه 3 ملايين و 12 الفا و 412 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد- حيث تحتل البلاد المركز الثاني في إجمالي كل من الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة.
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