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أكثر من 10 آلاف وفاة بكورونا في جنوب أفريقيا

12:31 ص الأحد 09 أغسطس 2020
أكثر من 10 آلاف وفاة بكورونا في جنوب أفريقيا

فيروس كورونا

جوهانسبرج - (د ب أ)

تجاوز عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا، في جنوب إفريقيا 10 آلاف حالة، اليوم السبت.

وقالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، مساء السبت، إن البلاد، التي تحتل المركز الخامس في عدد الاصابات على مستوى العالم، بها الآن 553 ألفا و188 حالة إصابة و10 آلاف و210 وفاة.

وتشكل جنوب إفريقيا أكثر من نصف عدد الإصابات في القارة الأفريقية، التي تجاوز عدد الاصابات بها حاجز المليون اصابة الأسبوع الماضي.

ويقول الخبراء إن العدد الفعلي للحالات يبلغ عدة أضعاف هذا العدد، نظرا لنقص مواد الاختبار كما يمكن أن يصاب الأشخاص بالفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض.

فيروس كورونا كوفيد19 جنوب أفريقيا

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