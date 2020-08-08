السفارة الأمريكية ببيروت: ندعم حق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي

بيروت - (أ ش أ):

أكدت السفارة الأمريكية في بيروت دعمها حق الشعب اللبناني في التظاهر والاحتجاج السلمي، داعية كافة الأطراف على الامتناع عن اللجوء إلى العنف.

وذكرت السفارة الأمريكية في بيان لها الليلة تعقيبا على المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع العاصمة بيروت اليوم السبت أن الشعب اللبناني عاني كثيرا ويستحق أن يكون لديه قادة يستمعون إليه ويغيرون مساره للاستجابة لمطالب الشعب بالشفافية والمساءلة والمحاسبة.

من ناحية أخرى، اختفت كافة مظاهر الاحتجاج والمظاهرات والمواجهات من شوارع بيروت، بعد ساعات طويلة من الاشتباكات المحتدمة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت رفضا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية وتداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بالعاصمة قبل أيام جراء التفجير الذي شهده ميناء بيروت البحري.

كما تمكنت القوى الأمنية بمؤزارة من الجيش اللبناني من إخراج المتظاهرين الذين اقتحموا مقر وزارة الخارجية واعتصموا بداخلها في إطار الاحتجاجات الشعبية، حيث سبق هذا الإجراء أن انسحب معظم المتظاهرين وخروجهم من تلقاء أنفسهم.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن المظاهرات والاحتجاجات التي وقعت ببيروت، أسفرت عن سقوط 63 جريحا جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج والعناية الطبية اللازمة، في حين جرى إسعاف 175 مصابا في مواقع الأحداث على الأرض.