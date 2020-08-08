ترامب يوقع على قرارات تنفيذية لإنعاش اقتصاد بلاده المتضرر من جائحة كورونا

وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، على قرارات جديدة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي المتضرر من جائحة كورونا.

وتهدف القرارات التي وقع عليها ترامب، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، إلى تقديم الإغاثة للأمريكيين الذين يعانون من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، اثناء التوقيع اتهم ترامب، الديمقراطيين بعرقلة المزيد من المساعدات.

وأعلن ترامب عن دفع 400 دولار في الأسبوع كمعونات إعانة بطالة للأمريكيين العاطلين عن العمل.

وكشف النقاب عن إعفاء ضريبي على الرواتب للأمريكيين الذين يكسبون أقل من 100000 دولار حتى نهاية العام، وهو امتداد لإعفاء قروض الطلاب حتى نهاية العام والحماية من الإخلاء، وفقًا لشبكة "فوكس نيوز".

وألقى ترامب باللوم على الديمقراطيين في جمود صفقة فيروس كورونا في الكونجرس وقال إنه سيتولى الأمور بنفسه.

وقال ترامب: «الديمقراطيون يعرقلون ذلك، لذلك أنا أتخذ إجراءات تنفيذية، وسننقذ الوظائف الأمريكية ونوفر الإغاثة للعمال الأمريكيين".

وقال ترامب إنه بالنسبة للمزايا الجديدة البالغة 400 دولار في الأسبوع، ستكون الولايات في مأزق لتمويل 25 في المائة لملايين الأمريكيين العاطلين عن العمل، بينما ستحصل الحكومة الفيدرالية على 75 في المائة من الاستحقاق.

يقول ترامب إن الأمر التنفيذي للإغاثة من