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جنبلاط: لبنان لا يمكن أن يستمر إلا بالاحتضان العربي

10:47 م السبت 08 أغسطس 2020
جنبلاط: لبنان لا يمكن أن يستمر إلا بالاحتضان العربي

احتجاجات لبنان

بيروت 8 آب/أغسطس (د ب أ)

أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، في بيان، أن رئيس الحزب وليد جنبلاط، تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي زار لبنان اليوم السبت، أكد فيه "استعداد الجامعة العربية لتقديم كل أنواع المساعدة الممكنة لدعم لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة"، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقد شكر جنبلاط، أبو الغيط لجهده وهذا الاحتضان العربي الذي تمثله الجامعة العربية وكل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر وسائر الدول العربية التي سارعت إلى الوقوف إلى جانب لبنان، الذي لا يمكن أن يستمر إلا بهذا الدعم والاحتضان العربي التاريخي.

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