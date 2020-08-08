مقتل وإصابة ٤ جنود أتراك في اشتباكات بشمال العراق
أنقرة - (د ب أ)
قتل جندي تركي خلال اشتباكات مع مسلحين في إطار عملية مخلب النمر بشمالي العراق، اليوم السبت.
وأفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، بأن 3 جنود أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات، وتم نقلهم إلى المستشفى.
وأضافت أنه تم تحييد "5 إرهابيين" خلال الاشتباكات.
وفي 17 يونيو الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.
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