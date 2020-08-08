ألمانيا: مظاهرات في شتوتجارت ضد قيود كورونا

برلين - (أ ش أ):

تجمع بضعة مئات من الأشخاص في مدينة (شتوتجارت) جنوب غرب ألمانيا، اليوم السبت، للاحتاج على قيود كورونا المستجد.

ورفع المتظاهرون لافتات ضد ارتداء الكمامات وصاحوا "الحرية الحرية".

ودعا إلى هذه المظاهرة، مبادرة تطلق على نفسها اسم (التفكير الجانبي 711).. وتعارض الحركة إجراءات كورونا وقد نظمت وقفات احتجاجية للمطالبة بالحرية التي يضمنها لهم الدستور.

ومن المنتظر أن يتم تنظيم مظاهرة مشابهة يشارك فيها نحو 1500 شخص في مدينة (دورتموند) غداً الأحد.

وكانت الشرطة في برلين قد فضت المظاهرة التي نظمتها المبادرة الأسبوع الماضي، بسبب عدم التزام كثير من المشاركين بقواعد المسافة الآمنة وارتداء الكمامات.