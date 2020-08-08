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تركيا تسجل 16 وفاة و1172 إصابة جديدة بكورونا

10:00 م السبت 08 أغسطس 2020
تركيا تسجل 16 وفاة و1172 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

أنقرة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، تسجيل 1172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 239 ألفا و 622، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عبر حسابها على موقع "تويتر".

وقالت وزارة الصحة التركية، إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لترتفع المحصلة إلى 5 آلاف و 829 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 1082 حالة للشفاء، لترتفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 222 ألفا و656.

فيروس كورونا تركيا وزارة الصحة التركية

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