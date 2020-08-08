تركيا تسجل 16 وفاة و1172 إصابة جديدة بكورونا
أنقرة - (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، تسجيل 1172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 239 ألفا و 622، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عبر حسابها على موقع "تويتر".
وقالت وزارة الصحة التركية، إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لترتفع المحصلة إلى 5 آلاف و 829 حالة وفاة.
وأشارت الوزارة إلى تماثل 1082 حالة للشفاء، لترتفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 222 ألفا و656.
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