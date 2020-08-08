إسرائيل تسجل 632 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا

غزة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه جرى تسجيل 632 إصابة جديدة و11 وفاة حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية، في مقابل تسجيل 1753 حالة أمس الجمعة.

ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، عن الوزارة أن عدد الحالات الخطيرة ارتفعت بمقدار 20 شخصًا ليصل إلى 389 حالة، ما يؤثر على قدرة النظام الصحي في إسرائيل على الاستمرار بقوة وفي ظل الموجة الثالثة المتوقعة في فصل الشتاء.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتوفين في إسرائيل بلغ 592 حالة .. حيث توفي 75 إسرائيليًا بسبب فيروس كورونا منذ بداية الشهر، مما يعني أن عدد الوفيات زادت هذا الشهر عن الشهر الماضي.