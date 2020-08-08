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السفارة الأمريكية في لبنان: ندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي

09:36 م السبت 08 أغسطس 2020
السفارة الأمريكية في لبنان: ندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي

مظاهرات لبنان

بيروت - (د ب أ)

أكدت السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم السبت، على دعمها لحق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

ونشرت السفارة الأمريكية، تغريدتين عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيهما إن "الشعب اللبناني عانى كثيرا، ويستحق أن يكون لديه قادة يستمعون إليه ويغيرون مساره للاستحابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة، ندعم حق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي، ونشجع المعنيين على الامتناع عن العنف".

وتمكن الجيش اللبناني من إخلاء مقر وزارة الخارجية بحي الأشرفية، في العاصمة اللبنانية بيروت، دون الدخول في اشتباكات مع المحتجين.

وقال مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك الروسية، اليوم السبت إن "الجيش اللبناني أخلى مقر وزارة الخارجية من المحتجين، دون تسجيل أية مواجهات حتى الآن".

أعلن ‏الصليب الأحمر اللبناني، مساء اليوم السبت، إصابة نحو 238 في تظاهرات بيروت بينهم عشرات نقلوا إلى المستشفيات.

واقتحم محتجون مساء اليوم السبت، مقر وزارة الطاقة اللبنانية، وجميعة المصارف في بيروت، خلال الاحتجاجات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة بيروت، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية محلية.

وخرج المئات من المتظاهرين في العاصمة اللبنانية بيروت في احتجاجات مناهضة للحكومة اللبنانية، على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن شرطيًا لبنانيًا لقي حتفه خلال اشتباكات مع المتظاهرين بوسط بيروت، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وشب في شاحنة في ساحة رئيسية بوسط بيروت حيث تجمع محتجون للمطالبة بإسقاط النخبة الحاكمة والحكومة بلبنان بعد التفجير الذي وقع يوم الثلاثاء في مرفأ بيروت.

السفارة الأمريكية في لبنان وزير العدل اللبناني السابق بيروت أمريكا

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