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بريطانيا تسحب 741 ألف جهاز اختبار كورونا لمخاوف تتعلق بالسلامة

08:38 م السبت 08 أغسطس 2020
بريطانيا تسحب 741 ألف جهاز اختبار كورونا لمخاوف تتعلق بالسلامة

فيروس كورونا

لندن - (د ب أ)

أمرت الهيئة التنظيمية البريطانية المسؤولة عن المنتجات الطبية، بسحب مئات الآلاف من أجهزة إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن تم اكتشاف أنها غير آمنة للاستخدام.

ويشمل قرار السحب نحو 741 ألف جهاز اختبار من إنتاج شركة "راندوكس" حسبما أكدت الحكومة البريطانية، اليوم السبت. وقالت إنه تم إبلاغها في منتصف يوليو بأن بعض الأجهزة لا تلبي معايير السلامة ومن ثم يجب إعادة تلك المعدات ولا ينبغي استخدامها، وذلك بأثر فوري.

يشار إلى أن شركة راندوكس كانت قد تلقت فى مارس أمرا من الحكومة البريطانية بتوفير معدات اختبار للكشف عن الإصابة بكورونا ضمن أمور أخرى، بقيمة 133 مليار جنيه استرليني (6ر173 مليون دولار).

ووفقًا لصحيفة "جارديان" تم تقديم الطلب بدون مناقصة، وهي خطوة تبررها حاجة بريطانيا الملحة لتوسيع قدرتها على الاختبار بسرعة.

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