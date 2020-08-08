أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

ماكرون وجوتيريش يدعوان غدًا في مؤتمر لتقديم معونات دولية للبنان

08:28 م السبت 08 أغسطس 2020
ماكرون وجوتيريش يدعوان غدًا في مؤتمر لتقديم معونات دولية للبنان

إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ)

بعد خمسة أيام من كارثة الانفجار الهائل الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت، ولقي فيه 158 شخصًا حتفهم يعقد ممثلون عن المجتمع الدولي في الثانية من بعد ظهر غد الأحد مؤتمرًا عبر تقنية الفيديو، يجرون خلاله مشاورات عن تقديم مساعدات عاجلة للبنان.

وقالت دوائر بالمكتب الرئاسي الفرنسي اليوم السبت، إن المؤتمر الذي دعي إليه بصورة عاجلة سيترأسه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضح المكتب أن المشاورات تتعلق بتقديم المساعدات للشعب اللبناني المكلوم بصورة مباشرة دون السماح بحدوث اختلاسات.

أضاف المكتب أن من الضروري الآن تقديم المساعدات الطبية والمواد الغذائية وإعادة بناء المدارس والمستشفيات بصورة عاجلة.

أفاد المكتب أيضا أنه لم يذكر مبلغ معين لحجم المساعدة الدولية ولم تنته الأمم المتحدة من تقدير قيمة مبلغ ما حتى الآن.

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن من قبل أنه سيشارك في اللقاء، إضافة إلى الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مشاركته في المشاورات.

وسيتم تمثيل كل من ألمانيا وإيطاليا في اللقاء إلا أنه لم تعلن أسماء من يمثل هاتين الدولتين فيه حتى الآن.

إيمانويل ماكرون لبنان الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

الخبر التالى:

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارتة التضامنية إلى لبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95147

    عدد المصابين

  • 50553

    عدد المتعافين

  • 4971

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19408265

    عدد المصابين

  • 12457560

    عدد المتعافين

  • 720465

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباريات دوري أبطال أوروبا (تغطية مباشرة)