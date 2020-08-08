أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

الصليب الأحمر اللبناني: ٢٣٨ إصابة خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن

08:04 م السبت 08 أغسطس 2020
الصليب الأحمر اللبناني: ٢٣٨ إصابة خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن

الصليب الأحمر اللبناني

وكالات

أعلن ‏الصليب الأحمر اللبناني، مساء اليوم السبت، إصابة نحو 238 في تظاهرات بيروت بينهم عشرات نقلوا إلى المستشفيات.
واقتحم محتجون مساء اليوم السبت، مقر وزارة الطاقة اللبنانية، وجميعة المصارف في بيروت، خلال الاحتجاجات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة بيروت، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية محلية.
وخرج المئات من المتظاهرين في العاصمة اللبنانية بيروت في احتجاجات مناهضة للحكومة اللبنانية، على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.
وقال متحدث باسم الشرطة، إن شرطيًا لبنانيًا لقي حتفه خلال اشتباكات مع المتظاهرين بوسط بيروت، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
وشب في شاحنة في ساحة رئيسية بوسط بيروت حيث تجمع محتجون للمطالبة بإسقاط النخبة الحاكمة والحكومة بلبنان بعد التفجير الذي وقع يوم الثلاثاء في مرفأ بيروت.

الصليب الأحمر اللبناني لبنان احتجاجات لبنان انفجار لبنان مظاهرات

الخبر التالى:

ماكرون وجوتيريش يدعوان غدًا في مؤتمر لتقديم معونات دولية للبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95147

    عدد المصابين

  • 50553

    عدد المتعافين

  • 4971

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19408265

    عدد المصابين

  • 12457560

    عدد المتعافين

  • 720465

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباريات دوري أبطال أوروبا (تغطية مباشرة)