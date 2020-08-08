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طائرة إماراتية محملة بـ40 طن مساعدات تصل إلى لبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت

07:16 م السبت 08 أغسطس 2020
طائرة إماراتية محملة بـ40 طن مساعدات تصل إلى لبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت

انفجار بيروت

أبوظبي - بيروت - (أ ش أ):
وصلت إلى العاصمة اللبنانية طائرة إماراتية تحمل على متنها 40 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، إضافة إلى مكملات غذائية للأطفال، وذلك في إطار المساعدات الإنسانية العاجلة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت في لبنان.
وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي - حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم /السبت/ - "إن الهيئة وضعت خطة استجابة إنسانية شاملة للتعامل مع الكارثة وتداعياتها الإنسانية تتضمن عدة مراحل، موضحا أنه سيتم التركيز في هذه المرحلة على المعينات والمستلزمات الطبية لتعزيز قدرة المؤسسات الصحية اللبنانية على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ومساعدتها على القيام بدورها تجاههم في هذه الظروف، وفي ظل العدد الكبير من الضحايا والجرحى".
وأضاف أن حجم الكارثة ألقى بثقله على الخدمات الطبية في لبنان؛ ومن ثم لابد من دعمها ومساندتها وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها، موضحا أن خطة استجابة الهيئة خصصت جانبا كبيرا من المساعدات لتوفير احتياجات الأطفال ورعايتهم صحيا ونفسيا وتهيئة الظروف الملائمة لعلاج المصابين والمتأثرين منهم، خاصة وأن التقارير الواردة من موقع الحدث تشير إلى ارتفاع أعداد المتأثرين من الأطفال من جراء الكارثة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مكتب المساعدات الإنسانية بسفارة الإمارات في بيروت على توسيع مظلة المستفيدين من مساعدات الهيئة على الساحة اللبنانية في الوقت الراهن، وتعزيز خطة الاستجابة على أرض الواقع، وتحديد الأولويات في المرحلة القادمة، والاحتياجات الفعلية من واقع الرصد الميداني والمتابعة اليومية التي يقوم بها المكتب بالتعاون والتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة.ش

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