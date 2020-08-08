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العراق يسجل 74 وفاة و3325 إصابة جديدة بكورونا

07:12 م السبت 08 أغسطس 2020
العراق يسجل 74 وفاة و3325 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في العراق

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 3325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 147389 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك" أن إجمالي الوفيات في العراق ارتفع إلى 5310 حالات بعد تسجيل 74 حالة وفاة جديدة اليوم.

كما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 105504 بعد تسجيل 2307 حالة شفاء اليوم.

العراق بغداد فيروس كورونا فيسبوك

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