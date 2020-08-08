رئيس الوزراء اللبناني يدعو لانتخابات نيابية مبكرة كمدخل لحل الأزمة الحالية

وكالات:

دعا رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة كمدخل للخروج من الأزمة الحالية، لافتًا إلى أنه سيطرح الأمر على جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل.

وقال دياب، في كلمة متلفزة، اليوم السبت: "لا يمكن الخروج من أزمة البلد إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة"، مضيفًا "أطرح يوم الاثنين على جلسة مجلس الوزراء مشروع قانون لإجراء انتخابات نيابية مبكرة".

وأضاف: "لبنان أصيب بكارثة ضخمة ونعيش تحت وطأة هذه الكارثة التي تركت آثارًا مدمرة"، مؤكدًا أنه سيخضع كل المسؤولين عن كارثة انفجار مرفأ بيروت للتحقيق".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية "مستعد لتحمل المسؤولية لمدة شهرين إلى حين اتفاق الأطراف السياسية على حل للأزمة الراهنة".

هذا وخرج المئات من المتظاهرين في العاصمة اللبنانية بيروت في احتجاجات مناهضة للحكومة اللبنانية، على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.

أعلن ‏الصليب الأحمر اللبناني، مساء اليوم السبت، إصابة نحو 142 في تظاهرات بيروت بينهم 32 نقلوا إلى المستشفيات، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز" عربية.

وشهد محيط البرلمان اللبناني تظاهرات عنيفة وغاضبة واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اللبنانية، ما أدى إلى إصابة العشرات.

بينما اقتحم محتجون في حي الأشرفية بالعاصمة اللبنانية مقر وزارة الخارجية، ورفعوا أعلام مكتوب عليها "بيروت مدينة منزوعة السلاح.. عاصمة الثورة".

من جانبه قال الجيش اللبناني، في بيان، إنه "يتفهم غضب المواطنين"، داعيا إياهم "لضبط النفس والتعبير بشكل حضاري وسلمي بعيداً عن كل أشكال العنف".