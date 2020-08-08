حسان دياب: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت سيكون سريعًا وسيكشف الحقائق

وكالات

قال حسان دياب رئيس الحكوة اللبنانية، إن التحقيق في كارثة انفجار مرفأ بيروت لن يطول، مضيفًا أن هناك مؤشرات من القضاء على ذلك.

وأكد دياب، في كلمة ملتفزة له مساء اليوم السبت، أن التحقيق سيكون سريعًا وسيكشف الحقائق.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية، القوى السياسية للتوصل إلى حل وطني للأزمة اللبنانية، كما دعا لإجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان، مشيرًا إلى أنها حلاً للخروج من الأزمة.

هذا وخرج المئات من المتظاهرين في العاصمة اللبنانية بيروت في احتجاجات مناهضة للحكومة اللبنانية، على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.

أعلن ‏الصليب الأحمر اللبناني، مساء اليوم السبت، إصابة نحو 142 في تظاهرات بيروت بينهم 32 نقلوا إلى المستشفيات، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز" عربية.

وشهد محيط البرلمان اللبناني تظاهرات عنيفة وغاضبة واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اللبنانية، ما أدى إلى إصابة العشرات.

بينما اقتحم محتجون في حي الأشرفية بالعاصمة اللبنانية مقر وزارة الخارجية، ورفعوا أعلام مكتوب عليها "بيروت مدينة منزوعة السلاح.. عاصمة الثورة".

من جانبه قال الجيش اللبناني، في بيان، إنه "يتفهم غضب المواطنين"، داعيا إياهم "لضبط النفس والتعبير بشكل حضاري وسلمي بعيداً عن كل أشكال العنف".