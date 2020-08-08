الصليب الأحمر الألماني ينقل 43 طنًا من مواد الإغاثة إلى لبنان

برلين - (د ب أ)

قام الصليب الأحمر الألماني، بنقل 43 طنًا من مواد الإغاثة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد الانفجار الهائل الذي تعرضت له مؤخرًا.

وأقلعت اليوم السبت من مطار برلين شونيفيلد، طائرة إيرباص تحمل شحنة مساعدات وستصل إلى بيروت ليلا.

وقال الصليب الأحمر الألماني إن المساعدات تشمل ضمادات وبطانيات وأدوات إسعافات أولية ومواد لبناء ملاجئ الطوارئ إضافة إلى مواد تخص المطابخ ودلاء ومجموعات عناية صحية وطبية ومعدات حماية من فيروس كوفيد 19 مثل الأقنعة والبدلات الواقية.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر الألماني كريستيان رويتر: "الوضع هناك كارثي، فقد فقد ما يصل إلى 300 ألف شخص منازلهم خلال الانفجار، لذلك لن يكون نقل المساعدات هو الأخير بالتأكيد".