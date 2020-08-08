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مقتل 8 أشخاص في هجوم انتحاري بمقديشو

05:31 م السبت 08 أغسطس 2020
مقتل 8 أشخاص في هجوم انتحاري بمقديشو

تفجير في مقديشو - صورة ارشيفية

مقديشو - (د ب أ)

قال متحدث عسكري في الصومال، إن ثمانية أشخاص قتلوا في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش عسكرية في العاصمة مقديشو، اليوم السبت.

وقتل أربعة من الجنود الحكوميين وثلاثة مدنيين إلى جانب المهاجم الانتحارى نفسه، في ذلك الهجوم.

وقال المتحدث العسكري، عبدالله مادوبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تعرض أفراد من القوات المسلحة الذين لديهم قاعدة عسكرية حول ملعب كرة القدم الوطني في مقديشو، لهجوم بسيارة مفخخة صباح هذا اليوم .. فقدنا أربعة جنود وأصيب خمسة آخرون".

وتصاعد دخان أسود كثيف من موقع الهجوم وأشار سكان محليون إلى تهشم نوافذ وتناثر شظايا وقطع معدنية، مما يشير إلى قوة الانفجار.

وأعلنت جماعة الشباب الصومالية المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه أودى بحياة العشرات من جنود القوات الخاصة في الجيش الصومالي.

وتحظى الحكومة الصومالية بدعم من قوات أمريكية، تقوم بتنفيذ هجمات جوية، وأيضا من قوات تابعة للاتحاد الأفريقي.

ومن جانبها، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ضابط بالشرطة الصومالية القول إن الانفجار استهدف "قاعدة عسكرية"، وأسفر عن مقتل سبعة جنود وإصابة 12 آخرين. وأضافت أن تبادلاً لإطلاق النار وقع عقب الهجوم.

مقديشو هجوم انتحاري الصومال انفجار

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