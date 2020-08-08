الصين تعتزم الموافقة على قرار هونج كونج تأجيل الانتخابات التشريعية
بكين - (د ب أ)
اقترح مجلس الدولة الصيني، الموافقة على قرار هونج كونج الخاص بتأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، بحسب تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في".
وقالت الرئيسة التنفيذية كاري لام، الشهر الماضي إن هونج كونج سوف تؤجل الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من سبتمبر. وأضافت أن التأجيل لمدة عام مطلوب لحماية الصحة العامة وضمان النزاهة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تلفزيون الصين المركزي أن مجلس الدولة يعتقد أن القرار مبرر بما يكفي طبقا للقانون وأخذ في الاعتبار الوضع الحالي لتفشي الفيروس بهونج كونج. وأرسل المجلس بيانا رسميا إلى لام عقب إعلانها لإبداء التأييد لقرارها .
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