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ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 158 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف مصاب

04:19 م السبت 08 أغسطس 2020
ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 158 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف مصاب

انفجار مرفأ بيروت


(وكالات):
أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص.
وكشفت الاتصالات الواردة إلى الرقم الساخن للوزارة أن العدد المتبقي للمفقودين يبلغ 21 مفقودا.
يذكر أن انفجارا عنيفا هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها، مسفرا عن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى ومفقودين.
وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار.

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