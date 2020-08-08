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فيضان نهر"أواش" الإثيوبي يلحق أضرارا بأكثر من 49 ألف شخص

04:10 م السبت 08 أغسطس 2020
فيضان نهر"أواش" الإثيوبي يلحق أضرارا بأكثر من 49 ألف شخص

ارشيفية

أديس أبابا - (د ب أ):

تسبب فيضان نهر"أواش" في إلحاق أضرار بأكثر من 49 ألف شخص في منطقة عفر شمال شرق إثيوبيا، على مدى الأيام الماضية.

وقالت مسؤولة إثيوبية لقناة "فانا" الإذاعية التابعة للحكومة إن الفيضانات تسببت في نزوح حوالي 20 ألف شخص وإلحاق أضرار بعشر من 17 مقاطعة.

ونفقت الحيوانات وتضررت الممتلكات، حسب المسؤولة، التي لم تذكر عدد الأشخاص الذين توفوا.

وأضافت أن الجيش ينقل الآن بعض الأشخاص باستخدام مروحيات.

فيضان نهرأواش إثيوبيا

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