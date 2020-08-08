جعجع: لن نستقيل من البرلمان حتى نتأكد من إجراء انتخابات مبكرة

(وكالات):

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، اليوم السبت، أن نواب كتلته لن يستقيلوا من البرلمان حتى يتأكدون من إجراء انتخابات نيابية مبكرة في اليوم التالي.

وشدد جعجع: "من الحرام الخروج من المجلس من دون ضمان الأمور؛ لأن ذلك يضر بالوضع ككل".

وقال جعجع "لن نقدم استقالاتنا من البرلمان من دون حسابات، بل وفق ظروف معينة".

وطالب جعجع في مؤتمر صحافي، مجددا مجددا بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت.

ولفت جعجع إلى أنه طلب من الأمين العام لجامعة الدول الجامعة العربية أبو الغيط، مساعدة لبنان لأن الدولة اللبنانية لم تعد للبنان إلى حين الوصول لتشكيل لجنة تحقيق دولية.

وكان نواب كتلة الكتائب اللبنانية برئاسة سامي الجميل قدموا استقالتهم اليوم من المجلس النيابي، وعددهم 3 نواب، كما قدمت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان استقالتها، وذلك غداة استقالة عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" برئاسة تيمور جنبلاط، مروان حمادة من البرلمان على خلفية انفجار بيروت الذي أدى إلى سقوط أكثر من 150 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح.