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حفل فني في تونس وحملات لإعلان التضامن مع لبنان

03:41 م السبت 08 أغسطس 2020
حفل فني في تونس وحملات لإعلان التضامن مع لبنان

لطفي بوشناق

تونس - (د ب أ):

أعلنت بلدية تونس اليوم السبت عن إحياء حفل للتضامن مع لبنان مقررا بعد غد الاثنين بساحة القصبة على مقربة من قصر الحكومة، وهو من بين حملات أخرى لدعم ضحايا كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وقالت بلدية تونس في إعلانها المنشور بوسائل الإعلام، إن الحفل هو تأكيد لأواصر التآخي والمحبة مع الشعب اللبناني الشقيق في محنته.

ويشارك في الحفل المطرب التونسي الكبير لطفي بوشناق وتشاركه أيضا الفنانة أمينة الصرارفي والفنان عبد الله المريش، ويحضره سفير لبنان بتونس طوني فرنجية ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم بالإضافة لجمع من المثقفين والفنانين.

وقال مصدر من بلدية تونس لوكالة الأنباء الألمانية إن "العلاقات وثيقة بين بلديتي بيروت وتونس ، وأن هناك مقترحا لإحياء حفل ثان بالمسرح البلدي في العاصمة للتضامن مع لبنان، كما يجري مناقشة فتح حساب بنكي بإشراف السفارة اللبنانية لجمع تبرعات للبنان".

وكانت السلطات التونسية ومنظمات وطنية في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل أعلنت عن استعدادها لتقديم الدعم إلى لبنان.

وأرسلت تونس طائرتين عسكريتين نقلت مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى لبنان كما أعلنت الرئاسة عن استعدادها للتكفل بعلاج 100 جريح لبناني في مستشفيات تونس.

ووجه اتحاد الشغل نداء إلى الشغالين و"القوى الحية" بالبلاد لإطلاق حملات تضامن مع اللبنانيين كما أعلن عن إرسال مساعدات طبية وأغذية وأغطية بالتنسيق مع الاتحاد العام لعمال في لبنان.

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